Nach zwei Attacken von Gruppen in der Nacht zum vergangenen Samstag gibt es noch keine heiße Spur – aber eine Gemeinsamkeit der Vorfälle.

Zeugenhinweise gibt es bislang nicht, sagt Polizeisprecher Frank Weber dieser Redaktion. Weiterhin ist unklar, ob und inwiefern die Vorfälle zusammenhängen. Ausgeschlossen wird dies jedenfalls nicht.

Ermittelt wird in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung – weil mehrere Personen angegriffen haben, so Weber. Die erste Attacke ereignete sich demnach gegen 3.15 Uhr im Bereich des Bahnhofplatzes und der Bahnhofshalle. Vier bis sechs Personen griffen einen Mann an, schlugen und traten auf ihn ein.

Der zweite Vorfall ereignete sich wenig später, grob gegen 4 Uhr im Bereich des Blumenhofs, also nicht weit vom Bahnhofsgelände entfernt. Dort soll eine Gruppe von über zehn Personen einen Mann attackiert haben, wobei die Angreifer auch hier auf den Geschädigten einschlugen und eintraten.

Die angegriffenen Männer waren nach Auskunft der Polizei jeweils alleine unterwegs. Beide sind Anfang bis Mitte 40. Die Männer waren beim Eintreffen der Polizei ansprechbar aber verletzt, und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Über den Gesundheitszustand des ersten Mannes ist nichts weiter bekannt, das zweite Opfer habe leichte Verletzungen erlitten, so Weber.