Wirbel nach Corona-Lockerungen

Nach Massenandrang und Polizeieinsatz: C&A-Filiale in Pforzheim bleibt am Dienstag geschlossen

Am Tag nach der Wiedereröffnung des Pforzheimer Einzelhandels hat sich am Dienstag noch vor Ladenöffnung erneut eine lange Schlange vor der C&A-Filiale am Marktplatz gebildet. Kurz nach einem Polizeieinsatz wurde bekannt: Das Bekleidungsgeschäft bleibt am Dienstag geschlossen.