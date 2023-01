Ölfilm auf der Nagold gibt Rätsel auf

Feuerwehr, Umweltamt sowie Besitzer des Wasserkraftwerks waren am Sonntagnachmittag im Einsatz. Möglicherweise gab es einen Haarriss im Bereich der Technik.

Austritt am Wasserkraftwerk?

Ein im Bereich der Papierfabrik auf der Nagold schwimmender Ölfilm hat am Sonntagnachmittag in Pforzheim die Feuerwehr, das Umweltamt sowie den Besitzer des Wasserkraftwerks auf den Plan gerufen. Nach ersten Informationen wurde der Ölfilm im Bereich der Bogenbrücke gegen 13.30 Uhr gemeldet.

Unverzüglich rückte die Feuerwehr Pforzheim inklusive des Gerätewagens Gefahrstoff zu der Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte im Bereich zwischen der Bogenbrücke und Freibad in der Tat ein Ölfilm auf dem Wasser gesichtet werden. Dies bestätigt auch die Polizei.

Eine Überprüfung ergab, dass das Öl vom Wasserkraftwerk im Bereich der Papierfabrik stammen könnte. Man vermutet einen Haarriss im Bereich der Technik, die Ursache konnte jedoch vor Ort nicht auf die Schnelle gefunden werden. Deshalb wurde das Wasserkraftwerk erst einmal abgeschaltet.

Fachfirma soll Ursache des Ölaustritts finden

In dem Wasserkraftwerk werde Bio-Öl verwendet, das keine gravierenden Folgen für die Umwelt verursachte, hieß es. Eine Fachfirma soll in den nächsten Tagen das Wasserkraftwerk inspizieren, um die Ursache des Ölaustritts zu finden und zu beheben. Aufgrund des Einsatzes war die Hirsauer Straße im Bereich der Bogenbrücke nur einspurig befahrbar.

Zeitgleich war in diesem Bereich auch eine Fachfirma mit der Beseitigung einer Ölspur beschäftigt. Ein Verkehrsteilnehmer soll in der Nacht auf Sonntag in der Kräheneckstraße mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren sein, wodurch sein Fahrzeug Betriebsmittel verloren hatte.

Der Fahrer fuhr von der Kräheneckstraße in die Brückenstraße weiter, wo er sein Fahrzeug abschleppte. Dabei habe er eine großflächige Ölspur verursacht, die dann von der Fachfirma entfernt werden. Dieser Vorfall habe aber mit dem Ölfilm auf der Nagold nichts zu tun, versicherte die Polizei auf Nachfrage.