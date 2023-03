Toter Mann beim alten ZOB Süd in Pforzheim

Ein 37-jähriger Obdachloser wurde am Sonntag tot in Pforzheim aufgefunden. Es gibt keine Hinweise auf eine Gewalttat.

Leichenfund in Pforzheim

Ein Leichenfund am Sonntag gegen 16.30 Uhr am alten ZOB Süd in Pforzheim beschäftigt die Polizei. Der Tote wurde von einem Passanten entdeckt und gemeldet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Todesursache ist laut Polizeiauskunft aber unklar. Auch zum Todeszeitpunkt liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Details gibt es dagegen bereits zur Identität des Mannes und zu der in ersten Presseberichten kolportierten „ungewöhnlichen Auffindlage“. Bei dem Toten handelt es sich um einen 37 Jahre alten Mann, der dem Obdachlosenmilieu zugeordnet wird. Das beschreibt auch das Umfeld, in dem er gefunden wurde. Er lag im Bereich des alten Kiosks, der von wohnungslosen Menschen zum Schlafen genutzt wird.

Noch offen ist am Sonntagabend, ob eine Obduktion angeordnet wird. Entscheidend hierfür wird das Ergebnis der Leichenschau sein, die zum Zeitpunkt der Auskunft noch nicht abgeschlossen war. Allein schon aus der sozialen Lage des Mannes ergibt sich, dass er bereits mit der Polizei zu tun hatte, erläutert ein Sprecher des Polizeipräsidiums weiter.