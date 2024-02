Kommunalwahl 2024

Trotz Wagenknecht: Die Linke tritt in Pforzheim wieder an

Der langjährige Vorzeige-Stadtrat springt ab, die Bundespartei steckt in der Krise? Marvin Weiß, Co-Sprecher der Linken in Pforzheim, glaubt trotzdem an den Neueinzug.