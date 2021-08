Weil in Niefern gebaut wird: IC und IRE machen Bogen auch um Pforzheim

Endspurt bei den Bauarbeiten am Bahnhof Niefern: Ab Montag wird der Bahnsteig Richtung Mühlacker und Stuttgart mit Pflaster belegt und erhält eine neue Ausstattung. Das soll drei Wochen dauern. So lange wird Niefern zur Engstelle.

Bahnen können deswegen in beide Richtungen nur noch an Gleis 2 fahren, der Halt für die Regionalbahn entfällt. Tagsüber, zwischen 8.30 und 16.30 Uhr, müssen Deutsche Bahn und Go Ahead sogar einen Bogen um Niefern machen. Die Auswirkungen betreffen auch das nahe Pforzheim.

Die neuen Aufzüge sind ab Frühjahr 2022 für Fahrgäste einsatzbereit. eine Bahnsprecherin