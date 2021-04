„Geheimwaffe“ kämpft gegen wilden Müll in Pforzheim

Illegal entsorgter Müll nimmt in Pforzheim und Enzkreis immer mehr zu. Corona befeuert diesen Trend zusätzlich, weil viele ihre getragenen Masken oder Einwegverpackungen nicht in die Mülltonne werfen.

„Es ist eine Sauerei!“, ärgert sich Anwohnerin Sabrina Knuth, die fast täglich die Edisonstaffel zwischen Schwarzwaldstraße und Schulze-Delitzsch-Straße benutzt. Tüten mit Haushaltsmüll und Essensreste liegen auf den Stufen verteilt gleich neben den Scherben einer Olivenölflasche.

Unlängst hatte sogar jemand eine Couch ins Gebüsch neben der Staffel gestellt. Und es ist ein Kampf gegen Windmühlen: Kaum haben die Technischen Dienste der Stadt den Müll entsorgt, liegt neuer Unrat auf den Stufen.

Aber nicht nur im Wohngebiet finden sich wilde Müllablagerungen, auch in einer Parkbucht kurz vor der Autobahnauffahrt Pforzheim-Ost hat jemand mehrere volle Müllsäcke wild entsorgt. Matthias Quickert ärgert das: „Geht nun auch in Pforzheim der Trend hin zu Müllablagerungen überall am Straßenrand – wie in Süditalien?“, fragt sich der Pforzheimer.