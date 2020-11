Weil Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet wurden, muss die Grundschule in Greffern, einem Ortsteil von Rheinmünster, mindestens bis Mittwoch geschlossen bleiben. Die Schule ist kein Einzelfall. Bei vielen Menschen kommt da die Frage auf: Wie lange bleiben die Schulen in Pforzheim und Baden-Württemberg noch offen?

Geht es nach dem Elternbeirat der Stadt Pforzheim, dann lautet die Antwort: wohl nicht mehr lange. So zumindest fordert es Jutta Krammer, Sprecherin des Rates und Internistin: „Wir wollen verlängerte Ferien. In NRW hatten die Minister den Mut dazu. Worauf wollen sie denn noch warten bei diesen Zahlen in Baden-Württemberg?“

Die Kritik geht vor allem an die Adresse von Kultusministerium und Gesundheitsministerium. „Man lässt uns und die Schulen allein.“