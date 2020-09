Polizei kontrolliert Maskenpflicht in Pforzheim: Besonders zwei Irrtümer fallen auf

Bei einer großen Kontrollaktion im Nordschwarzwald hat die Polizei auch in Pforzheim und dem Enzkreis auf das Einhalten der Maskenpflicht im ÖPNV geachtet. Insgesamt wurden 600 Verstöße gezählt.

Der Preis für die kreativste Maske auf der Busfahrt von Ittersbach nach Pforzheim geht an eine Schülerin. Sie trägt ihren Pulli verkehrt herum, die Kapuze hat sie sich über Mund und Nase gebunden. Vor dem Gesicht baumelt somit ein schwarzer runder Baumwollballon. Für Jana König und Tina Ringel ist das ein Grund zum Schmunzeln – aber keiner zum Eingreifen.

Die beiden Polizistinnen kontrollieren an diesem Tag das Einhalten der Maskenpflicht im ÖPNV. Auch kreativ, aber nicht erlaubt ist dagegen die Masken-Variante, mit der ein Schüler in den Bus steigt. Ein Plastikschild ragt vom Kinn ins Gesicht. Vor der Nase ist zwar noch Plastik, nach oben hin ist aber viel Luft. „Haben Sie noch eine andere Maske dabei?“, will Jana König vom Jugendlichen wissen.