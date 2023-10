Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Das mag sich womöglich auch Marco Heidecker dieser Tage immer mal wieder gedacht haben.

Vor rund drei Wochen traf der Fußballer des SV Neuhausen beim 4:2-Erfolg seines Teams in der A2-Klasse gegen den TSV Schömberg „nur“ dreimal. Am Spieltag darauf war der 31-Jährige beim 4:0-Sieg über die PSG Pforzheim zweimal zur Stelle.

Doch am vergangenen Wochenende und knapp drei Wochen nach seinem Dreierpack wollte es Marco Heidecker dann wissen. 9:2 hieß es am Ende gegen den 1. FC Pforzheim 2018. Vier Tore zum Kantersieg steuerte der SVN-Akteur bei.

Im Biet-Pokal erzielt Marco Heidecker sogar sechs Treffer

Gelungen ist ihm dies schon einmal. Vergangene Saison, im März dieses Jahres, knipste der Routinier des SV Neuhausen beim 7:2 über den SV Büchenbronn II ebenfalls viermal. Und im Biet-Pokal im Sommer war Marco Heidecker in der Vorrunde beim 8:0 über den TSV Mühlhausen sogar sechsmal zur Stelle.

In der A2-Klasse führt Heidecker, der neun Oberliga-Partien für den FC Nöttingen bestritten hat, die Torjägerliste nach acht Spieltagen mit 14 Treffern an. Natürlich profitiert er dabei auch von seinen Nebenleuten. Und hier in erster Linie von Stürmer Luca Okwieka, auf dessen Konto bislang sieben Tore und acht Assists gehen. „Er ist top, allein wie er arbeitet, ackert und die Dinger auflegt. So einen Mitspieler habe ich noch nie gehabt“, sagt Heidecker.

Der SV Neuhausen stellt die beste Offensive der Kreisklasse A2

Der SV Neuhausen grüßt nach sieben Siegen und einem Remis ungeschlagen von der Tabellenspitze. Ziel sei in jedem Fall, „unter die ersten Fünf zu kommen“, so Heidecker. Die vergangene Runde beendete man als Sechster. Mit 36 Treffern stellt der SVN aktuell obendrein die beste Offensive der Liga.

Uns machen das Team und das Team hinter dem Team so stark. Marco Heidecker

über Stärken des SV Neuhausen

Was nicht zuletzt auch ein Verdienst von Marco Heidecker ist. Wobei er Wert darauf legt zu betonen: „Uns machen das Team und das Team hinter dem Team so stark. Was in Neuhausen hinter den Kulissen gemacht wird – sei es von Michael Richtmann, der sich um Videos und Social Media kümmert, den Betreuern oder der Vorstandsseite – da kann ich nur sagen: Hut ab. So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Dabei hat er in seiner Karriere schon so einiges an Erfahrungen sammeln dürfen. Marco Heidecker schnürte seine Kickschuhe neben seiner Zeit in Nöttingen auch für die Kickers Pforzheim, spielte dort ebenso wie beim SV Langensteinbach, dem FC Ersingen, FV Niefern und dem ATSV Mutschelbach in der Landesliga. Busenbach und der FC Alemannia Hamberg waren weitere Stationen, ehe es ihn im vergangenen Winter nach Neuhausen zog. Dort und auf der Zehner-Position fühlt sich der Mann mit der Rückennummer 30 „sehr wohl“.

Auch ein Riss der Achillessehne kann Marco Heidecker nicht stoppen

Er fügt an: „Gerade läuft es bei mir ganz gut. Wenn ich tatsächlich jede Chance reinmachen würde, wäre ich schon bei 20 Toren.“ Doch der 31-Jährige hat nicht vergessen, dass es im Fußball schnell auch mal anders laufen kann. Heidecker: „Fast genau vor zwei Jahren habe ich mir die Achillessehne gerissen. Daher hätte ich nicht erwartet, dass ich noch einmal so zurückkomme.“

Wenn wir weiter so spielen, ist diese Runde viel drin. Marco Heidecker

über die Ziele mit dem Verein

Seine persönlichen Ziele? „In erster Linie will ich verletzungsfrei bleiben“, sagt Marco Heidecker, der in Pforzheim wohnt. „Und natürlich“, ergänzt er, „wollen wir erfolgreich sein. Wenn wir weiter so spielen, ist diese Runde viel drin.“ Bei ihm. Und beim SV Neuhausen.