Wir sind kein offizielles Gremium. Als Verein wollen wir mehr Bürgerbeteiligung. Und wir wollen hier mit den Parteien diskutieren, die am ehesten mit unseren Vorstellungen übereinstimmen. Oder mit denen, die so groß sind, dass wir nicht an ihnen vorbeikommen, auch wenn sie uns nicht so nah sind – wie die CDU. Sie wollen wir zumindest mit unseren Ideen konfrontieren.