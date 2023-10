Beim Fußball-Landesligisten GU-Türkischer SV Pforzheim läuft derzeit vieles nach Plan. Die Mannschaft von Gökhan Gökce ist nach zehn Spieltagen Spitzenreiter und ebenso wie der Tabellenzweite FC Östringen weiter ungeschlagen.

Sieben Siege, drei Unentschieden – so die Bilanz des Führungsduos, das sich im direkten Duell am Dienstag beim 1:1 die Punkte teilte. Prunkstück der Gökce-Elf ist aktuell die Defensive. Bisher musste der Erste erst sechs Gegentreffer hinnehmen.

In der Offensive kann man sich bei GU-Türkischer SV Pforzheim auf Alex Jawo verlassen. Achtmal ließ es der Stürmer bereits klingeln. Am vergangenen Sonntag, beim 5:0-Sieg über den SV Huchenfeld, war der 28-Jährige dreimal zur Stelle.

In der Landesliga-Torjägerliste liegt Alex Jawo auf Platz fünf

In der Torjägerliste der Landesliga Mittelbaden hat sich Alex Jawo, der auch schon für den FC Alemannia Hamberg, den FC Birkenfeld und den SV Spielberg stürmte, auf Platz fünf vorgearbeitet. Drei Treffer (11) mehr erzielt haben die führenden Spieler Patrick Roedling (FC Östringen) und Barkin Saytas (SV Langensteinbach).

Im Fußballkreis Pforzheim weiß man um die Qualitäten von Alex Jawo

Dass Alex Jawo weiß, wo das Tor steht, ist in Pforzheim und im Enzkreis längst kein Geheimnis mehr. In der Saison 2021/22, damals noch im Trikot des Ex-Landesligisten FC Birkenfeld, sicherte sich der Mann aus Gambia am Ende mit 28 Treffern die Kanone noch vor Alexander Zimmermann (FC Östringen/23). Jawo wagte anschließend die Herausforderung Verbandsliga, kam beim SV Spielberg aber neben weniger Spielzeit auch nur zu zwei Treffern. Nun, da er zurück ist in jener Liga, die er kennt, klappt es auch mit dem Toreschießen wieder.

Rund lief es vergangenes Wochenende aber nicht nur beim GU-Stürmer aus Pforzheim. Neben Alex Jawo trafen ebenso Simon Schon vom FC Calmbach, Timm Schulze vom TSV Weiler, Adrian Kienle vom TSV Maulbronn und Deniz Öztürk vom FC Alemannia Hamberg dreifach.

Timm Schulze vom TSV Weiler mit lupenreinem Hattrick

Calmbachs Schon war beim 10:1-Erfolg seines Teams gegen den TV Gräfenhausen in der Kreisklasse A2 einer der Garanten für den Dreier. Timm Schulze gelang beim 6:1-Sieg des TSV Weiler über den 1. FC Pforzheim 2018 (ebenfalls A2-Klasse) mit seinen Toren zwischen der 62. und 74. Minute ein lupenreiner Hattrick.

In der Fußball-Kreisklasse B1 hatte Adrian Kienle mit seinen drei Toren gegen die Reserve des TSV Wurmberg-Neubärental (Endstand 6:2) großen Anteil am Heimsieg.

Hambergs Deniz Öztürk ist erneut zur Stelle

Gut drauf war erneut Deniz Öztürk. Nach seinen vier Treffern in der Vorwoche bewies der Stürmer des FC Alemannia Hamberg beim 4:0-Sieg über Viktoria Enzberg erneut seine Torjägerqualitäten und rückt auch im Ranking des BNN-Torjägercups dem Führenden Konstantinos Markopoulos vom Oberligisten 1. CfR Pforzheim weiter auf die Pelle.