Nach elf Niederlagen in der Bundesliga hat Tischtennisprofi Deni Kozul seine schwarze Serie beendet. Gegen Saarbrücken gewann der Grünwettersbacher sein erstes Einzel der Saison.

Immer wenn Deni Kozul das Tischtenniszentrum des ASV Grünwettersbach betritt, ist das wie ein Heimkommen für den slowenischen Nationalspieler. „Der Club, die Menschen, das ist für mich wie meine Familie“, erklärt der 25-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion.

Kaum ausgesprochen, kommt wie zur Bestätigung Jan Zibrat vorbei, der als Cheftrainer des „Karlsruhe Institute of Table Tennis“ (KITT) seinen jüngeren Landsmann herzlich begrüßt. Kozul ist Patenonkel der Tochter von Zibrat, der selbst noch als Nummer eins das Trikot des Drittligisten TTC Wöschbach trägt, mit dem Bundesligaspieler regelmäßig Bälle schlägt, ihm viele Tipps gibt und laut ASV-Manager Martin Werner „der große Bruder von Deni“ ist.

Das war eine große Bürde und ging unter die Haut Deni Kozul, Tischtennisprofi vom ASV Grünwettersbach

Kozul, der seit drei Jahren in Grünwettersbach eine zweite Heimat gefunden hat und der aufgrund seiner Verpflichtungen als Profi nur wenige Tage im Jahr die Eltern zuhause in Ljubljana besuchen kann, sagt: „Ich fühle mich hier sehr wohl.“

Japaner Takuya Jin in fünf Sätzen besiegt

Seit vergangenen Sonntag noch viel besser als die Wochen zuvor. „Ich kann wieder gut schlafen“, gibt Kozul zu. Die Serie von elf Niederlagen hintereinander seit Saisonbeginn, die ihm aufs Gemüt geschlagen war, hatte beim Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken ein Ende, als er den Japaner Takuya Jin in fünf Sätzen schlug und seinen Part beitrug zum 3:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten.

„Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen“, bekennt Kozul, der vor lauter Erleichterung gar nicht in der Lage war zu emotionalem Jubel und nur mal kurz die Faust ballte als Zeichen des Triumphs. „Sonst feiere ich solche Siege ja wie wild. Diesmal war ich dazu nicht fähig.“

Fünf Spiele im Entscheidungssatz verloren

Dabei hatte es zwischenzeitlich ausgesehen, als würde Kozul sein nächstes Déjà-vu erleben. Fünfmal in dieser Runde hatte er nach eigener Führung in den Entscheidungssatz gehen müssen und jedes Mal mit 2:3 verloren.

Ich kann wieder gut schlafen Deni Kozul, Tischtennisprofi vom ASV Grünwettersbach

„Das war eine große Bürde und ging unter die Haut“, gesteht Kozul. Zur richtigen Einordnung gehört aber auch, dass er es als Nummer zwei des ASV immer mit dem Spitzenmann des Gegners zu tun bekommen hat.

Gegen Jin, dem er die ersten zwei Sätze abnahm, kam beim Stand von 8:5 im dritten Durchgang wieder der Kopf ins Spiel. „Da hatte ich wieder zwei Gegner: einen am anderen Ende des Tischs und mich selbst.“ Er gab die Sätze drei und vier ab und lag im fünften 6:8 hinten. Doch diesmal sollte sich die Geschichte nicht wiederholen: Mit 11:9 setzte er sich gegen Jin und die Dämonen durch.

Manager Werner setzt auf positive Folgen den Befreiungsschlags

„Irgendwann musste der Knoten platzen“, sagt Martin Werner, Trainingsleistungen und Ergebnisse bei internationalen Turnieren seien ja top gewesen: „Gegen den Japaner hat Deni nicht den Kopf hängen lassen und sich durchgebissen. Ich hoffe, dass er nun befreit aufspielt.“

Dreimal hat Kozul dazu noch Gelegenheit, sofern ihm Trainer Achim Krämer in den restlichen Partien in Fulda (19.3.), zuhause gegen Düsseldorf (10.4.) und in Bremen (14.4.) das Vertrauen schenkt. Wenn nicht, kommt die nächste Saison bestimmt, für die Kozul noch einen Vertrag hat.

Und wenn es nach ihm wie nach Werner geht, auch über das Jahr 2024 (mit dem erklärten Ziel der neuerlichen Olympiateilnahme) hinaus. Werner: „Wir setzen längerfristig auf Deni, denn wir wissen um sein großes Potenzial.“