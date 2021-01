Tischtennis-Bundesliga

Fulda und Grenzau: Perfektes Wochenende für den ASV Grünwettersbach

Nach dem 3:1-Sieg am Freitag in Fulda gewann der ASV Grünwettersbach in der Tischtennis-Bundesliga am Sonntag gegen den TTC Grenzau mit 3:0.