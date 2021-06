Fußball-EM 2021: Gefährliches Spiel oder großartiges Signal

Die Mannschaften von Italien und Türkei eröffnen am Freitag in Rom die erste Fußball-Europameisterschaft, die Austragungsorte auf zwei Kontinenten einbindet. Die pandemischen Grenzerfahrungen machen der Europäischen Fußballunion und zwei Teilnehmerteams schon im Vorfeld zu schaffen.

Meisterschaft in der Corona-Pandemie

München, wo die deutsche Mannschaft ihre Gruppenspiele austragen wird und wo danach noch ein Viertelfinale steigt, macht sich merklich locker. Am Mittwoch und damit zwei Tage vor dem Start der etwas anderen Fußball-Europameisterschaft fiel dort neben der Maskenpflicht unter freiem Himmel das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen.

Sogar Rudel-Gucken ist unter Hygieneauflagen also möglich. Pünktlich beschloss auch das Bundeskabinett eine Ausnahme-Regelung bei der Quarantänepflicht. Erst sie stellt sicher, dass Fußballer, Funktionäre, Journalisten und andere für die an diesem Freitag beginnende, erste paneuropäische Europameisterschaft akkreditierte Personen auch nach einer Einreise aus einem sogenannten Virusvariantengebiet, beispielsweise Großbritannien, nicht in Corona-Quarantäne müssen.

Auch das für solche Gebiete verhängte Beförderungsverbot entfällt für diesen Personenkreis.