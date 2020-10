Als KSC-Liebling „Iron Maik“ den Schiri Kinhöfer um Gelb anflehte

„Iron Maik“? Genoss Kult-Status. Narrenfreiheit. Pokerte mit den „Ultras“. Kochte mit Kollegen in gemeinsam besuchten Kursen - und nur auf dem Platz auch gerne mal über. Dieser Franz also fehlte dem KSC in der Abwehr schon lange. Und das sehr.

Nun war es Januar geworden, und er, einer der härtesten Hunde jener Bundesligatage 2008/2009, saß in Belek mit einem Eispack auf dem Hotelzimmer - und weinte. Nach der zweiten Einheit im Trainingslager spürte Maik Franz die irren Schmerzen in der Achillessehne wieder.