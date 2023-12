Die Planungen rund um die wieder eingeführte U23 des Karlsruher SC schreiten voran. Wie der KSC am Freitag mitteilt, wird Dietmar Blicker neuer Trainer der U23.

Blicker ist kein Unbekannter bei den Blau-Weißen. Schon vor mehr als 20 Jahren arbeitete der 53-Jährige zunächst als Analyst bei den Profis. Weiter ging es in der aKAdemie, zunächst als sportlicher Leiter, dann bei der Erstellung der Zertifizierung und schließlich in der Trainerausbildung.

Neuer U23-Trainer des KSC freut sich auf die Zusammenarbeit

Danach ging es für den 53-Jährigen zurück an die Seitenlinie. Von 2008 bis 2018 trainierte Blicker den 1. SV Mörsch, seit 2018 steht er in Mutschelbach, aktuell Oberliga Baden-Württemberg, an der Seitenlinie.

„Der Abschied vom ATSV Mutschelbach und meinem Team fällt schwer. Es gibt für mich aber nichts schöneres, als bei seinem Heimatverein mitzuhelfen, viele profitaugliche Talente auszubilden. Ich freue mich von Herzen auf die Zusammenarbeit“, so Blicker.

Für Edmund Becker ist Dietmar Blicker eine Idealbesetzung

Edmund Becker, Bereichsleiter der KSC GRENKE aKAdemie, zeigt sich begeistert von der Verpflichtung. „Dietmar Blicker ist für uns die Idealbesetzung der immens wichtigen Trainerposition“.

Das Team startet ab der Saison 2024/25 ohne Umwege in der Verbandsliga. Diese Vorgehensweise war vom Verbandsvorstand des Badischen Fußballverbands (bfv) einstimmig gebilligt worden.

Es gab aber auch kritische Stimmen. Unter anderem deswegen, dass das Team direkt in der Verbandsliga – und nicht wie in solchen Fällen eigentlich üblich in der untersten Spielklasse – starte.

Eine erste wichtige Aufgabe steht bereits an: Gemeinsam mit allen Verantwortlichen geht es nun darum, eine schlagkräftige Mannschaft und ein funktionierendes Trainer- und Funktionsteam zusammenzustellen.