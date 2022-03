Kurz vor der Länderspielpause muss der KSC am Freitagabend noch bei Erzgebirge Aue bestehen. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Partie am Freitag

Fast genau einen Monat liegt der letzte Sieg für den KSC zurück. Am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky und BNN-Liveticker) möchten die badischen Zweitliga-Fußballer bei Erzgebirge Aue nun endlich den neunten Dreier der Saison einfahren.

Auch der letzte Sieg gelang in der Fremde: Am 19. Februar gewann die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner 2:0 bei Holstein Kiel.

Zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, eine davon im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV, gab es seitdem.

Christian Eichner fordert intelligentes Spiel seiner Mannschaft

Dennoch dürfte der KSC am 27. Spieltag als Favorit in die Partie gehen, denn Kontrahent Aue liegt nur auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat bereits acht Punkte Rückstand auf den Relegationsrang.

Doch Eichner will sich gar nicht zu viel mit der Situation des Gegners beschäftigen: „Wichtig ist, dass wir unseren Job machen und sehr intelligent in das Spiel gehen“, sagte der Trainer bei der Pressekonferenz am Donnerstag. „Wir müssen unsere Art und Weise auf den Platz bekommen.“

KSC erwartet Partie mit viel Ballbesitz

Eichner erwartet ein ähnliches Spiel wie in den letzten Partien gegen Aue – mit viel Ballbesitz für den Tabellenneunten. Personell kann der KSC dabei auf jene Spieler bauen, die zuletzt das Vertrauen genossen. Von der Verletztenliste kehrte lediglich Jannis Rabold zurück in den Trainingsalltag.

Begleitet werden die Karlsruher von 160 Zuschauern ins Erzgebirge. Diese hoffen, dass ihre Mannschaft auf die aktuell 34 Zähler etwas draufsatteln kann, um schon bald die magische 40-Punkte-Marke zum sicheren Klassenerhalt zu erreichen.

Nach dem Duell steht dann eine kurze Länderspielpause an.