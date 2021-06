Damian Roßbach freut sich

Erste Spieltage terminiert: KSC legt samstags in Rostock los

Die längste Auswärtsreise der Saison steht für den KSC am Anfang. Der badische Fußball-Zweitligist startet am 24. Juli bei Aufsteiger Hansa Rostock in die Saison. Ein Spieler an der Ostsee freut sich ganz besonders.