Nach hohen Belastungsreizen in der ersten Hälfte der laufenden Trainingswoche fuhr Christian Eichner die Intensität beim Karlsruher SC am Donnerstag herunter. Einen „kleinen Peak“ soll es nochmals am Freitag geben. „Und dann geht es raus!“, sagt Eichner und klingt bei dieser Aussicht sehr entschlossen.

Kommt nichts dazwischen, wird Kyoung-Rok Choi dann auch bei Anpfiff des Treffens mit seinem Ex-Club FC St. Pauli am Samstag (13 Uhr) wieder in der Startelf der Badener stehen. Der Mittelfeldspieler, der sich in der Partie bei Darmstadt 98 nach seinem Tor zum späteren 1:0-Sieg eine Innenbanddehnung im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte, hatte seinen früheren Trainingseinstieg am Mittwoch forciert.

„Es gibt keine ehrlicheren Meinungsbilder als die der Spieler, die sich einschätzen können“, sagt Eichner dazu und erwähnt die „herausragende Arbeit der sportmedizinischen Abteilung“.