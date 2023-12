Mitten im erbitterten Führungsstreit beim KSC kommen die Mitglieder in der Karlsruher Schwarzwaldhalle zusammen. Die BNN begleiten die Versammlung mit einem Live-Ticker.

Treffen in Karlsruhe

Was sagen die Mitglieder zur Führungskrise? Welches Lager kann bei den Beitragszahlern punkten? Und muss sich der KSC im Beirat neu aufstellen? Diese und andere Fragen werden an diesem Montag in der Karlsruher Schwarzwaldhalle beantwortet.

Die Mitgliederversammlung der Blau-Weißen steht in diesem Jahr unter dem Eindruck des erbitterten Streits an der Vereinsspitze. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Abwahlanträge gegen Clubchef Holger Siegmund-Schultze, Vize-Präsident Martin Müller sowie gegen die Beiratsmitglieder Christian Fischer und Thomas H. Hock.

KSC-Mitgliederversammlung in Karlsruhe: Welches Lager mobilisiert mehr Anhänger?

Eine Rolle dürfte am Montagabend unter anderem spielen, welchem Lager es besser gelang, seine Anhänger zu mobilisieren. Schließlich dürfen sich an den Abstimmungen nur die KSC-Mitglieder vor Ort beteiligen.

Die BNN sind vor Ort und begleiten die Mitgliederversammlung ab 17.30 Uhr mit einem Live-Ticker.