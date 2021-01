Sagte Winfried Schäfer am Morgen nach Bundesligaspielen drei Waldlaufrunden an, war das für die Stammspieler beim KSC gelegentlich die Einladung zu einer Runde Spazierengehen inklusive gemütlichem Tratschen. Zeitlich kam dasselbe heraus. Sean Dundee, den die geübten Schummler im Team in den Schongang eingeführt hatten, schwitzte dann immer nur einmal - bei der Rückkehr aufs Trainingsgelände.

„Wir mussten ja an Schäfer vorbei, der auf dem Platz mit den Ersatzspielern trainierte. Ich hatte Sorge, dass er mich heranrufen und bemerken könnte, dass ich keine einzige Schweißperle auf der Stirn hatte“, erzählt Dundee heute. Doch gemerkt hatte der Trainer nie etwas. Und geschadet hat die Schlitzohrigkeit auch nicht. Das Tor-Krokodil des KSC, den sie „Crocodile Dundee“ nannten, traf in seiner ersten Saison 1995/1996 insgesamt 16-mal, der Platz im Europapokal war am Saisonende sicher. Ein Jahr später toppte er seine Ausbeute sogar noch mit 17 Saisontoren.