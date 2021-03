„Heute kann man darüber reden“ (24)

Warum die KSC-Truppe in der Toskana einmal streikte

Auf dem Weg in die Bundesliga streikten die Fußballprofis des Karlsruher SC einmal in der Toskana. „Typisch KSC“ war vieles, was Michael Künast als Stürmer im Wildpark erlebte. Heute kann er darüber reden.