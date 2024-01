ATP-Turnier in Rüppurr: Termin für zweite Auflage steht fest

Der Termin für die zweite Auflage des mit 75.000 Euro dotierten ATP-Challenger-Turniers auf der Tennisanlage des TC Rüppurr steht fest: Wie Turnierdirektor Markus Schur mitteilte, wird auf der Anlage des ehemaligen Bundesligisten vom 30. Juni bis 7. Juli um Weltranglistenpunkte gespielt.

Vorjahressieger zwischenzeitlich unter den Top 50

Sieger bei der Premiere der Tennis Open Karlsruhe war 2023 der Chilene Alejandro Tabilo gewesen. Der 26-Jährige gewann am vergangenen Wochenende das ATP-Turnier in Auckland und kletterte dadurch zwischenzeitlich auf Position 49 der Weltrangliste.

„Das ist ein weiterer Beweis, dass einige Spieler unseres Turniers nur wenige Schritte von den großen Center Courts der Welt entfernt sind“, sagte Schur zur Einordnung des Niveaus, das in Karlsruhe im Sommer während der ersten Wimbledon-Woche zu erwarten ist.

Dieses und nächstes Jahr wolle man in Rüppurr weder am Termin noch an der Dotierung der Open drehen, „erst mal ein bisschen Ruhe hineinbringen“, wie Schur dazu sagt. Gespräche mit möglichen Titelsponsoren, deren Engagement das Nachfolge-Event weiterbringen würde, sind laut Schur im Gange.