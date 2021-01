Warum spielt der FV Landshausen im Kreis Sinsheim Fußball? Warum gehört Neibsheim im Gegensatz zu allen anderen Brettener Stadtteilen dem Sportkreis Bruchsal an?

Welche besondere Rolle haben Oberderdingen und Graben-Neudorf in der Sportlandschaft der Region? Und was hat mit alledem ein ehemaliger Bürgermeister zu tun?

Wer all diese Fragen beantworten will, muss sich auf eine kleine Zeitreise einlassen. In die Anfangszeit der 1970er-Jahre, als viele Grenzen neu gezogen wurden, andere aber starr blieben und das bis heute noch sind.