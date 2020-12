Pünktlich zur vereinbarten Stunde erscheint Sophia Popov auf dem Bildschirm - allerdings einen Tag später als verabredet. Wegen schlechten Wetters waren die US Open in Houston erst am Montag zu Ende gespielt worden, einen Tag später nimmt sich die in Weingarten aufgewachsene Profigolferin daheim in Naples (Florida) Zeit, um über ein Jahr zu sprechen, das wegen Corona für alle außergewöhnlich war - für Popov aber beispiellos emotional.

Im Sommer gewann die 28-Jährige die British Open und damit als erste Deutsche überhaupt ein Major-Turnier. Dabei hatte die aktuelle Weltranglisten-26. gar keine Karte für die LPGA-Tour und sich erst kurz vor Toresschluss noch qualifiziert.