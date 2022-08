Die wichtigsten Fakten zum Start der Fußball-Oberliga-Saison 2022/23

34 Spieltage mit Hin- und Rückrunde stehen bis zum 27. Mai 2023 an. Der Meister steigt direkt in die Regionalliga Südwest auf, der Tabellenzweite hat die Chance, durch Aufstiegsspiele gegen die Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und der Hessen-Liga aufzusteigen. Aus der Verbandsliga kommen vier Clubs hinzu. Wie viele Teams absteigen, hängt in erster Linie damit zusammen, wie viele Mannschaften aus der Regionalliga Südwest runter müssen und ob der Zweite der Oberliga in der Relegation ebenfalls den Aufstieg in Liga vier schafft. Im schlimmsten Fall könnten sechs Vereine von der Ober- in die Verbandsliga absteigen, im besten Fall zwei.