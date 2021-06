Frauenfußball braucht einen Imagegewinn

Die Champions League soll bei den Fußballerinnen von 1899 Hoffenheim die Aufmerksamkeit steigern. Damit der Frauenfußball präsenter wird, nimmt Sportchef Ralf Zwanziger aber auch den DFB und die Fernsehanstalten in die Pflicht.

Nicht nur zufrieden sei er, sondern auch „sehr stolz“, sagt Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei 1899 TSG Hoffenheim. Mit dem dritten Platz hat die Bundesliga-Mannschaft die Qualifikation für die Champions League erreicht. In der kommenden Saison geht es hierbei nicht nur um hohe Prämien, sondern auch um größere Aufmerksamkeit für den Frauenfußball und einen weiteren Imagegewinn für den Verein.

Auf nationaler Ebene sieht Zwanziger aber noch viel Potenzial, was die Entwicklung des Frauenfußballs betrifft und nimmt dabei neben den Fernsehanstalten auch den DFB in die Pflicht. Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Marcel Winter hat der 47-Jährige einen Blick in die Zukunft gewagt.