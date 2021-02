Beim BSV Phönix Sinzheim haben Dirk Holzner und Stefan Kneer das Handball-ABC gelernt. Derzeit sind beide in der Zweiten Bundesliga engagiert – und kämpfen mit dem TV Emsdetten sowie dem TV Hüttenberg gegen den Abstieg.

Kellerduell in Emsdetten

Wenn an diesem Samstag (19 Uhr) in der Zweiten Handball-Bundesliga das Kellerduell TV Emsdetten gegen TV Hüttenberg steigt, werden in Sinzheim kräftig die Daumen gedrückt – und das für beide Mannschaften.

Bei den Holzners gehen die Sympathien in Richtung Emsdetten, im Hause Kneer hofft man auf einen Hüttenberger Erfolg. Beide Sinzheimer Familien sind mit jeweils einem Vertreter in dieser für den Abstiegskampf wegweisenden Partie dabei. Dirk Holzner spielt für Emsdetten, Stefan Kneer ist für Hüttenberg am Ball.

Es ist das dritte Mal, dass sich die sportlichen Wege der beiden Handballer, die aus dem BSV Phönix Sinzheim hervorgegangen sind, in Punktspielen kreuzen. Die ersten beiden Vergleiche fanden in der Bundesliga-Saison 2015/16 statt, als Holzner beim Aufsteiger ThSV Eisenach unter Vertrag stand und Kneer mit den Rhein-Neckar Löwen für Furore sorgte.