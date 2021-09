Insgesamt sehr positiv, wenn man mal die ganzen durch die Corona-Pandemie veränderten Rahmenbedingungen ausklammert. Da steckt schon eine ganze Menge organisatorischer Aufwand dahinter. Sportlich betrachtet war die Vorbereitung aber durchweg positiv. Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft am Start, die von Anfang an wirklich Gas gegeben hat. Es ist ein Team, das lernwillig ist und in jedem Training alles gibt. Dazu gehört allerdings auch, dass wir deshalb ordentlich mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Nach der langen Pause sind zahlreiche Bänderverletzungen aufgetreten.