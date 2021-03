Die zweifache Fußball-Weltmeisterin Renate Lingor führt die Liste der Karlsruher Bundesliga-Spielerinnen an. Die Karrierewege führten einst über Seckach, heute meist über Hoffenheim.

Was in Blankenloch beim dortigen Sportverein begonnen hatte, das endete für Renate Lingor in Peking mit einer letzten Medaille: Bronze beim olympischen Fußballturnier.

Der 2:0-Erfolg gegen Japan im August 2008 war Lingors letztes von 149 Länderspielen und das Ende einer langen und mit Titeln geradezu gepflasterten Karriere.

Die zweifache Welt- und Europameisterin ist Karlsruhes erfolgreichste Fußballerin. Aber nicht die einzige, die es von hier aus in die Bundesliga und weiter geschafft hat, wie nicht nur das Beispiel der aktuellen Nationalspielerin Tabea Waßmuth zeigt.