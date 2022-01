Ende Februar geht es in den überbezirklichen Fußballligen wieder um Punkte. Seit einigen Tagen stehen die mittelbadischen Oberligisten und Verbandsligisten auf dem Trainingsplatz. Die BNN zeigen Testspiel-Termine und Winter-Transfers im Überblick.

Die mittelbadischen Mannschaften in der Fußball-Oberliga und -Verbandsliga haben ihre Trainingspause beendet und bereiten sich auf die weiteren Punktspiele vor.

Personelle Veränderungen in den Kadern gibt es wie üblich in der Winterpause kaum. Die BNN fassen die Lage bei den Clubs zusammen.

SV Linx

Wenige Tage nach dem Trainingsstart am 17. Januar hat der Oberligist die wichtigste Personalie geklärt. Thomas Leberer bleibt auch in der kommenden Saison Chefcoach, und nicht nur das. Der 56-Jährige verantwortet künftig zudem die zweite Mannschaft (Bezirksliga) und das Scouting. „Das ist aber keine Ein-Mann-Veranstaltung. Mir ging es darum, Strukturen zu verändern“, sagt Leberer.

Die Kooperation zwischen beiden Teams lief bisher nicht nach seinen Wünschen. Ziel sei es, junge Spieler zu entwickeln und Team II bezüglich des Leistungsniveaus näher an Team I zu bringen. Mit dem ersten Test (5:0 gegen Kronenbourg) ist Leberer sehr zufrieden. „Ich habe selten ein so gutes erstes Vorbereitungsspiel gehabt.“ Nicht mehr im Kader stehen Arber Paqarizi (SV Renchen), Martial Riff (FC Obermodern) und Adel Khedir (FC Kronenbourg), neu dabei sind Stürmer Maxime Foulon (19 Jahre, US Orleans), Ryan Hertrich (19, TuS Mechtersheim) und Vincent Fleck (25, pausierte, zuvor FC Metz II).

Testspiele: 29. Januar (15 Uhr): SVL – VfR Hausen, 3. Februar (19.30 Uhr): SVL – FV Herbolzheim, 5. Februar (14 Uhr) SV Bühlertal – SVL, 10. Februar (19 Uhr): SVL – SV Ulm, 19. Februar (14 Uhr): SVL – FC Waldkirch.

SV Oberachern

Beim Oberligisten am Waldsee rückt Fabian Himmel früher als geplant in die Hauptverantwortung. Bisher teilte er sich das Traineramt mit Mark Lerandy, der sich nun auf seine Rolle als Sportlicher Leiter konzentriert.

„Für mich ist das keine markante Umstellung, ich tausche mich nach wie vor mit Mark aus“, sagt Himmel. Vom Fitnesszustand war der junge Coach nach dem Trainingsauftakt am 15. Januar positiv überrascht. „Wir sind auf einem total guten Level.“ Den ersten Test verlor der SVO gegen die U19 des SC Freiburg nach zwei späten Gegentoren mit 1:3. „Nach 60 Minuten waren die Akkus leer“, meint Himmel dazu. Verlassen wird die Oberacherner wohl Delio Palmieri, den 21-Jährigen zieht es aus privaten Gründen ins nordfranzösische Lille. Ob dafür Ersatz kommt, ist fraglich. „Ich rechne nicht damit. Im Winter ist alles teurer, nicht nur in der Bundesliga“, so Himmel.

Testspiele: 29. Januar (15 Uhr): SC Lahr – SVO, 2. Februar (19 Uhr): SVO – FV Würmersheim, 5. Februar (14 Uhr): Bahlinger SC – SVO, 12. Februar (14 Uhr): SVO – SV Bühlertal.

SV Bühlertal

Der anstehende Abschied von Erfolgscoach Johannes Hurle im Sommer wirkt sich beim Verbandsligisten nicht negativ aus - im Gegenteil. „Man hat gemerkt, dass die Spieler extrem Lust haben“, sagt Hurle zu den ersten Eindrücken der Vorbereitung, die nach individuellem Laufprogramm und einigen Zoom-Einheiten am Bildschirm am 15. Januar auf dem Platz begann.

Veränderungen im Kader gibt es keine, wobei Hurle im Fall von Lucas Scharer und Jonas Knobelspies von „gefühlt zwei Neuzugängen“ spricht. Beide steigen nach schweren Schulterverletzungen inklusive OP wieder ein. „Sie müssen erst die Angst ablegen“, sagt Hurle, der sich vor allem von „Unterschiedsspieler“ Knobelspies vor dessen Wechsel nach Oberachern im Sommer einiges erhofft. „Er will vor seinem Abgang alles in die Waagschale werfen.“ Nicht zuletzt dank der Rückkehrer sieht Hurle, der im Sommer vom aktuellen Fautenbacher Coach Manuel Vogt abgelöst wird, „eine enorme Steigerung der Trainingsqualität, gerade im taktischen Bereich“.

Testspiele: 28. Januar (19 Uhr): SVB – SC Hofstetten, 2. Februar (19.30 Uhr): FSV Kappelrodeck-Waldulm – SVB, 5. Februar (14 Uhr): SVB – SV Linx, 9. Februar (19 Uhr): SVB – Spvgg Ottenau, 12. Februar (14 Uhr): SV Oberachern – SVB, 16. Februar (19 Uhr): SV Fautenbach – SVB, 19. Februar (11 Uhr): SVB – ATSV Mutschelbach.

SV 08 Kuppenheim

Die Verbandsliga-Kicker aus dem Wörtel begannen Anfang Januar zunächst mit reinem Athletik-Training. Der Trainerstab um Lucca Strolz erhofft sich davon, die Verletzungsmisere in den Griff zu bekommen. Mit Ball arbeitet Strolz‘ Truppe seit 18. Januar wieder.

Im ersten Testspiel unterlagen die Kuppenheimer bei der in allen Belangen überlegenen U19 des Karlsruher SC mit 0:4 (0:2). „In der ersten Hälfte war es ein engagierter Auftritt von uns, die zweite Halbzeit kann 5:0 für den KSC ausgehen“, resümierte Strolz, der auch einige A-Jugendliche einsetzte. Neben Torjäger Lucas Grünbacher (krank) fehlten beim SV 08 auch einige Akteure, die noch als „ungeimpft“ gelten.

Erstmals im Kuppenheimer Dress wirkte dagegen Emre Ekiz gegen seine Ex-Kollegen mit. Der 18-Jährige aus Bad Rotenfels kam beim KSC-Nachwuchs kaum zum Einsatz, nicht zuletzt wegen eines Kreuzbandrisses. Im Wildpark trainierte Ekiz früher schon unter Strolz, in Kuppenheim erhofft er sich nun in Heimatnähe mehr Spielpraxis. Nicht mehr im Kader steht Perica Miskovic, von dem sich die 08er bereits vor der Winterpause aus disziplinarischen Gründen trennten. In der kommenden Saison setzen der SV 08 und Strolz die Zusammenarbeit fort, auch der Großteil des aktuellen Kaders hat bereits zugesagt.

Testspiele: 5. Februar (10 Uhr) SV 08 – SF Forchheim, 12. Februar (14.30 Uhr): TuS Oppenau – SV 08, 19. Februar (Uhrzeit offen): SV 08 – FV Würmersheim, 22. Februar (19 Uhr): SV 08 – SV Sinzheim.