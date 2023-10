Danny Besirovic ist mit dem TuS Hügelsheim fast immer Favorit

Ein klassischer „Goalgetter“ ist Danny Besirovic zwar nicht. Für Saisontore im zweistelligen Bereich war Hügelsheims Nummer 21 aber sowohl in der vergangenen Spielzeit (zwölf), als auch 2021/22 (14) gut. Allerdings traf der 27 Jahre alte Industriekaufmann in den vergangenen zwei Runden nicht für den TuS, sondern in der Bezirksliga für den FV Baden-Oos. Erst in diesem Sommer kehrte Besirovic in das Spargeldorf und die Staffel Süd der Kreisliga A zurück, wo er schon 2017 bis 2021 für Gefahr vor dem gegnerischen Kasten sorgte.

Linke Außenbahn im 4-2-3-1-System

Zuvor war er - nach seiner Fußball-Jugend beim Rastatter SC/DJK – schon einmal in Baden-Oos. Anschließend wechselte er zum VfB Bühl, wo er 2016/17 im Landesliga-Kader mittrainierte, aber nur zu wenigen Einsätzen kam und vorwiegend in der „Zweiten“ spielte. In Hügelsheim fasste Besirovic dann richtig Fuß, weshalb er jetzt auch zurückkehrte, um seinen Teil zum Erfolg der „Mission Aufstieg“ beizutragen, die anlässlich des 100-jährigen TuS-Jubiläums 2024 ausgerufen wurde.

In der 4-2-3-1-Grundordnung des Trainer-Duos Waldemar Lind/Raphael Wenner bearbeitet Besirovic die linke Außenbahn – vorwiegend offensiv, „aber ich bin natürlich auch defensiv gefordert.“ Sechsmal hat er in den bisher zehn Punktspielen getroffen. Angesichts „der Chancen, die er hat“, zu wenig in den Augen seines Trainers und Mitspielers Waldemar Lind. Beim 10:0 gegen Aufsteiger Greffern am vergangenen Samstag hatte Besirovic jedenfalls mehr als drei Treffer auf dem Fuß. Viermal in einem Spiel habe er aber erst einmal getroffen, sagt der Linksaußen, „während meiner ersten Zeit in Hügelsheim gegen Neusatz.“

Das Erreichen seines persönlichen Saisonziels von 20 Toren sei im Übrigen auch bei Weitem nicht so wichtig, wie das Mannschaftsziel – der Aufstieg. „Für die Kreisliga A haben wir eine sehr gute Mannschaft“, sieht Besirovic die personellen Voraussetzungen dafür gegeben. Daraus ergibt sich natürlich: „Wir sind praktisch immer der Favorit.“ Diese Rolle mache ein Spiel nicht schwerer oder leichter, sondern „einfach anders“.

Als Last haben er und seine Mitspieler diese Rolle bisher jedenfalls noch nicht empfunden, „eher als Ansporn. Wir versuchen immer, vor allem unseren eigenen Erwartungen gerecht zu werden.“ Das ist dem Tabellenzweiten bis auf die 1:5-Niederlage beim Spitzenreiter Sasbachwalden am fünften Spieltag und das 1:1 in Varnhalt am siebten Spieltag bisher mit jeweils drei Punkten gelungen.