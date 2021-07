Erfahren von Rio 2016

Gewichtheberin Sabine Kusterer will sich bei Olympia von der Schokoladenseite zeigen

In Rio machte Sabine Kusterer nicht nur mit einem starken Wettkampf auf sich aufmerksam, sondern auch mit einem ungewöhnlichem Pausensnack. Gut möglich, dass die Gewichtheberin in Tokio auch in dieser Hinsicht an ihr Olympia-Debüt von 2016 anknüpft.