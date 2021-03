Der Druck, der auf den Schultern der Basketball-Spielerinnen aus Keltern vor dem Duell mit dem Tabellendritten Herner TC lastete, war kein geringer. Der Favorit aus dem Enzkreis wollte am 20. Spieltag in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) seine Spitzenposition verteidigen, zumal die Gäste aus Nordrhein-Westfalen noch zwei Nachholpartien in der Hinterhand haben.

Dies gelang Keltern beim 85:75 (40:37)-Heimsieg am Freitagabend in der Dietlinger Speiterlinghalle eindrucksvoll.

Ob die Play-offs ausgetragen werden, ist noch nicht entschieden

Lohn ist Rang eins, der den Korbjägerinnen aus dem Enzkreis bereits vor den noch ausstehenden drei Spielen in Osnabrück, gegen Hannover und in Nördlingen nicht mehr zu nehmen ist. Die Nachholpartie vom 19. Spieltag in Nördlingen wurde auf 24. März (19 Uhr) terminiert – also nach dem Pokal-Top4 und vor Beginn der Play-offs.

Wobei: Ob die Play-offs aufgrund der immer wieder positiven Corona-Fälle in der Liga ausgespielt werden, ist noch offen. Sollte die Saison nach dem Pokalturnier vorzeitig beendet werden, wäre Keltern als Erstplatzierter Meister – was die Bedeutung des Erfolgs gegen Herne noch mehr unterstreichen würde.

Sterne Keltern kommen mit 12:0 gut in die Partie gegen Herne

Die Sterne legten forsch los. Dem Eröffnungs-Dreier von Mailis Pokk folgte ein 9:0-Lauf zum zwischenzeitlichen 12:0. Herne musste sich erst einmal sortieren, war beim 14:13 nach knapp sieben Minuten wieder auf Tuchfühlung.

Dennoch ging das erste Viertel mit 24:15 an Keltern. Im zweiten Abschnitt glichen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen nach einem 9:0-Run aus (24:24) und gingen beim 29:28 in Front. Mit 22:16 entschied der HTC das zweite Viertel für sich, Keltern rettete einen Drei-Punkte-Vorsprung in die 40:37-Halbzeitpause.

Die Entscheidung fällt an der Freiwurflinie

Doch diesmal blieb ein Einbruch der Gastgeberinnen aus. Gästetrainer Marek Piotrowski musste schon nach eineinhalb Minuten im dritten Durchgang eine Auszeit nehmen, Keltern hatte seinen Vorsprung schon bald wieder auf zehn Punkte (50:45) ausgebaut. Die beiden letzten Viertel (23:18, 22:20) gingen wieder an die Sterne, wenngleich Herne, das sich im Vergleich zum Hinspiel personell nochmals stark verbessert zeigte, erst spät aufgab.

Beim 65:64 war der HTC nochmals dran, doch erneut Pokk mit einem Dreier läutete die Schlussoffensive ein. Als sich Sanja Mandic nach einem Ballverlust beim 78:75 den Ball zurückeroberte und zwei Freiwürfe verwandelte, außerdem Emmanuella Mayombo 39 Sekunden vor dem Ende von der Freiwurflinie aus auf 82:75 erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen.

Keltern hat am Sonntag mit Osnabrück noch eine Rechnung offen

In der Liga geht es für die Sterne bereits am Sonntag (16 Uhr) weiter. Trainer Christian Hergenröther und Co beenden das Wochenende mit dem 21. Spieltag bei den GiroLive-Panthers Osnabrück. Dabei gilt es für die Sterne, noch eine Rechnung zu begleichen. Im Hinspiel am 1. November 2020 kassierte Keltern im Heimspiel beim 59:67 gegen den aktuell Tabellenvierten die erste Saisonniederlage.