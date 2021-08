Aufstieg kein Muss

SV Spielberg vor dem Start der Verbandsliga mit hohen Ansprüchen an sich selbst

Der SV Spielberg war in der vergangenen Verbandsliga-Saison das Maß der Dinge: Bis zum Abbruch gab es in acht Spielen acht Siege. In dieser Runde ist das Auftaktprogramm deutlich kniffliger für den Titelkandidaten.