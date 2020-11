Corona ist in dieser Hinsicht natürlich ein Segen für das Establishment. Durch die Pandemie ist die satzungsmäßige Demokratie, die beispielsweise Präsenz bei Verbandstagen vorsieht, ein stückweit ausgehebelt. Virtuell kann sich zum Beispiel keinerlei Gruppendynamik entwickeln, weshalb so nur der Status Quo manifestiert wird. Somit läuft die Gegenkandidatur in diesem besonderen Jahr 2020 ins Leere.