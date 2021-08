In der Landesliga Mittelbaden rollt der Ball wieder

Reichenbach macht den Anfang und will auch am Ende vorn sein

Mit der Begegnung 1. FC Ispringen gegen den TSV Reichenbach ist am Freitag die neue Saison in der Landesliga Mittelbaden gestartet. Für die Mannschaft aus Waldbronn ist der Auftakt Programm, denn sie will vorn sein. Das erklärte Ziel ist die Meisterschaft, für die auch der FC Östringen und der VfB Bretten gehandelt werden.