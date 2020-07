Christoph Drescher Redakteur

Die Sportbegeisterung zeigte sich bei Christoph Drescher schon in den Kindertagen. Von den Eltern war er nur mit einem Ball zum Laufen zu bewegen. Ab 1991 machte der gebürtige Berliner dann rund 21 Jahre die Fußball-Plätze in der Hauptstadt unsicher. Nebenbei schaffte der Rechtsfuß sein Abitur, absolvierte den Zivildienst und studierte Sportwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Journalistische Erfahrung sammelte er bei der Berliner Zeitung, dem Tagesspiegel, der B.Z. Berlin sowie den Online-Redaktionen von 11Freunde und N24. 2013 begann der Diplom-Sportwissenschaftler das Volontariat bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Seit 2014 ist er Mitglied der Sportredaktion und berichtete unter anderem über den Karlsruher SC und die Baden Volleys SSC Karlsruhe.