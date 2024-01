Neue Doku: „Flipper-Olaf“ ist zweimal im TV zu sehen

Der Brettener Sänger Olaf Malolepski, bekannt als „Flipper-Olaf“, ist in einer neuen Dokumentation zu sehen. Sie wird am Donnerstag, 1. Februar, im SWR gezeigt.

Am Donnerstag, 1. Februar, ist der Schlagersänger Olaf Malolepski um 18.15 Uhr zu Gast in der SWR Landesschau. Am selben Abend um 21 Uhr wird mit „Weltklasse! Olaf der Flipper“ eine 45-minütige Dokumentation über den Brettener Sänger gezeigt. Die Aufnahmen dafür sind im vergangenen Jahr entstanden.

„Wir haben acht Wochen lang gedreht. Das Fernsehteam hat mich auf Mallorca, bei Konzerten und daheim begleitet“, sagt der 77-Jährige und betont: „Das war eine super Sache.“ Thema sei sein Leben. Für den ein oder anderen sei sicher etwas Überraschendes dabei, so der Sänger.

Malolepski hat die Dokumentation selbst bisher nicht gesehen, aber er hat von einem Mitarbeiter des Fernsehteams gehört, dass sie „super“ geworden ist.

Auftritt bei Mallorca-Party in Recklinghausen

Am kommenden Samstag, 3. Februar, folgt für Malolepski dann ein Auftritt auf einer Mallorca-Party in Recklinghausen.

Eine Woche später, am 11. Februar, tritt er beim „American Ice Football“ in der Mannheimer SAP-Arena auf. Das Showkonzept produziert Stefan Raab für RTL.

30 Promis treten dabei gegeneinander auf dem Eis an. Malolepski wird die Halbzeitshow mitgestalten. Am 16. Februar folgt ein Auftritt bei Andrea Bergs Sonnenhof in Aspach.

Drei Auszeichnungen für „Flipper-Olaf“

Auch sonst läuft es für den Sänger hervorragend. Erst Mitte Januar wurde er von Showmaster Florian Silbereisen für „Wir sagen Dankeschön“ in der Kategorie „Eins der Besten“ bei der Sendung „Schlagerchampions“ geehrt, der zum viralen Hit wurde und ihm unter anderem einen Auftritt bei Rock am Ring bescherte.

Für diesen Song erhielt er zudem die Goldene Schallplatte. Eine Schallplatte in Platin gab es außerdem für das Flippers-Album „Best of“, das im Jahr 2009 veröffentlicht wurde.