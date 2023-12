In Karlsruhe, Rastatt, Baden-Baden und Umgebung treffen sich am 23. und 24. Dezember viele Menschen zum Feiern. Hier eine Übersicht der beliebtesten Treffpunkte.

Weihnachten ist traditionell ein Fest der Familie. Aber auch eine Zeit, in der man Freunde und Bekannte trifft, die man sehr lange nicht gesehen hat.

Denn an den Festtagen sind viele wieder zurück in der Heimat und steuern dann traditionell ihre alten Stammlokale und Lieblingsplätze an. Zum Feiern, aber vielleicht auch, um die Zeit mit der Familie angenehmer zu gestalten.

Hier eine Übersicht für Kurzentschlossene und Feierwillige, wo man sich in der Region am 23. und 24. Dezember trifft und „Coming Home for Christmas“ großgeschrieben wird.

Karlsruhe

Traube, Kranz und Pflug sind die Durlacher Lokale, die am 23. Dezember abends traditionell von aktuellen und früheren Durlachern besucht werden und wo man ohne Verabredung viele bekannte Gesichter trifft.

Die Cantina Majolika und der Hirschhof mit dem Dom, Guts & Glory und Mamma Lina by Gina’s werden in Karlsruhe von vielen Karlsruhern und Heimkehrern am 23. Dezember angesteuert. Für den Hirschhof werden Karten benötigt, die es entweder im Vorverkauf oder an der Abendkasse gibt. Die Cantina Majolika ist zum Essen bereits ausgebucht.

Am 24. Dezember ist das Ludwigs am Karlsruher Ludwigsplatz ein beliebter Treffpunkt. Das Café hat von 10.30 bis 16 Uhr geöffnet, der dazugehörige Kiosk hat ab 12 Uhr auf.

Baden-Baden

In Baden-Baden ballt es sich am 24. Dezember tagsüber am westlichen Ende des Leopoldsplatzes vor dem Leo‘s, aber auch vor dem Le Bistro.

Bühl

Am 24. Dezember ist ab 10 Uhr am Bühler Johannesplatz einiges los: Mehrere Kneipen wie beispielsweise das Bistro Platzhirsch haben ihre Außengastronomie dafür geöffnet. DJ Alex legt zudem auf.

Rastatt

Die Rastatter treffen sich am 24. Dezember traditionell in der „Coming-Home-Area“ zwischen dem Rastatter Schloss und dem Café Barock, das Außenbewirtung anbietet. Die Herrenstraße entlang der Residenz wird dafür extra von 10 bis 16 Uhr gesichert und auch Glascontainer werden von der Stadt aufgestellt. Die Discothek Freiraum veranstaltet zudem auf dem Faneser Platz ein „X-Mas Warm-Up“.

Gaggenau

Das Ratsstübel am Gaggenauer Rathaus ist am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr das Ziel vieler Gaggenauer.

Gernsbach

Am Gernsbacher Salmenplatz tritt am 24. Dezember von 12 bis 15 Uhr Dieter Jürgens mit einem Weihnachtskonzert auf. Dort trifft sich das ganze Murgtal. Bereits ab 10 Uhr legt DJ Homer an der Grillhütte auf.

Durmersheim

Die Musik- und Bierbar Gambrinus hat am 24. Dezember ab 21 Uhr geöffnet und ist eine Anlaufstelle für alle, die nach der Bescherung noch in netter Runde weiterfeiern möchten.

Bruchsal

In Bruchsal gibt es am 24. Dezember wieder eine XMAS-Party in der Fabrik, die sehr beliebt ist. Beginn ist 22 Uhr.

Bretten

Wer in Bretten Freunde treffen möchte, geht in die Gaststätte Altes Rathaus Bretten am Brettener Marktplatz. Das hat am 23. Dezember ganz normal geöffnet und am 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr sowie von 22 bis 2 Uhr.

Pforzheim

Am 23. Dezember hat die Pforzheimer Winterwelt am Enzufer geöffnet. Ein idealer Ort, um sich auf Weihnachten einzustimmen. An Heiligabend ist die Winterwelt geschlossen.