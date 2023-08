Baden Volleys aus Karlsruhe holen alten Bekannten zurück

Der Kader der Baden Volleys für nimmt weiter Konturen an. Mit Benjamin Dollhofer hat der Zweitliga-Meister einen Libero verpflichtet. Der 32-Jährige hat nicht nur Erstligaerfahrung, sondern ist ein alter Bekannter.

Auf dem Papier ist Benjamin Dollhofer ein Neuzugang. Doch große Anlaufzeit wird der 32-Jährige bei den Baden Volleys sicher nicht brauchen. Nach einer Saison beim Volleyball-Drittligisten TSG Blankenloch kehrt der Libero zum Karlsruher Erstliga-Aufsteiger zurück.

„Das freut mich natürlich sehr, dass Benni es noch einmal wissen will“, wird Diego Ronconi, Sportlicher Leiter der Volleys in einer Mitteilung zitiert: „Er bringt die Coolness und Lockerheit aufs Feld, die das Team in der ersten Saison in der höchsten deutschen Spielklasse brauchen wird.“

Nach der Meisterschaft hat der Antrieb gefehlt

Gemeinsam mit Juniorennationalspieler Mika Ahmann wird Benjamin Dollhofer nun die Liberoposition beim Aufsteiger besetzen. Dort kennt er sich bestens aus, schließlich gehörte der 1,93 Meter große Abwehrspezialist viele Jahre zum sportlichen Inventar der Karlsruher, mit denen er 2022 die Zweitliga-Meisterschaft feiern konnte.

Danach ließ es Dollhofer etwas ruhiger angehen: „Damals hat mir nach der Meisterschaft der Antrieb gefehlt“, sagt er über seinen Abstecher nach Blankenloch.

Nach der erneuten Meisterschaft der Volleys – diesmal verbunden mit dem Aufstieg – will es der Linkshänder nun wieder wissen: „Die Chance, nun noch mal in der Ersten Liga zu spielen, ist allerdings einmalig und wird sich für mich sonst auch nicht mehr ergeben.“

Seine Ziele in der Eliteklasse formuliert Dollhofer wie folgt: „Drei bis vier gute Spiele machen, aber hauptsächlich das Team voranbringen. Dafür muss ich, denke ich, nicht mal auf dem Feld stehen.“ Das Stichwort lautet Erfahrung.

Nichts in der Ersten Liga wird ein Selbstläufer. Benjamin Dollhofer

Neuzugang der Baden Volleys

Mit seinem Heimatverein TV Bühl ist Dollhofer schon einmal in die Erste Liga aufgestiegen. Im Jahr 2009 war das. Damals schaffte es der TVB sogar auf Anhieb in die Play-offs.

„Die Situation ist bezogen auf die Mannschaft vergleichbar“, sagt Dollhofer: „Genug Erfahrung und Qualität, eventuell ähnlich erfolgreich zu sein, ist in der Mannschaft vorhanden.“ Aber: „Nichts in der Ersten Liga wird ein Selbstläufer.“

Am 21. August starten die Volleys mit der Vorbereitung auf ihre Premiere in der Ersten Bundesliga. Mit dem Heimspiel gegen Herrsching am 28. Oktober geht das Abenteuer dann richtig los.