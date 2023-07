Baden Volleys aus Karlsruhe verkünden ihren „Königstransfer“

Die Baden Volleys haben mit Philipp Schumann ihren „Königstransfer“ für ihre Premierensaison in der Ersten Volleyball-Bundesliga bekannt gegeben. Der 30 Jahre alte Diagonalangreifer kommt vom künftigen Ligarivalen TSV Unterhaching zum Karlsruher Aufsteiger.

„Er kennt die Liga und wird mit seiner Erfahrung sicher ein ganz wichtiger Bestandteil unserer jungen Mannschaft“, sagte Cheftrainer Antonio Bonelli gegenüber dieser Redaktion. Zuvor hatten sich die Baden Volleys drei deutsche Top-Talente gesichert, darunter Libero Mika Ahmann. Eine Planstelle im 15-Mann-Kader ist nun noch offen, diese soll wohl mit einem Rückkehrer geschlossen werden.

Schumann spielte seit 2021 für Haching

Der zwei Meter große Schumann spielte seit 2021 für den Erstligisten Unterhaching, den er zuletzt als Kapitän ans Netz führte. Im Frühjahr 2022 legte der Gießener ein Play-off-Intermezzo in Herrsching ein – dem Auftaktgegner der Volleys am 28. Oktober. Seine Volleyball-Karriere begann er beim TSV Waldgirmes, 2019 feierte Schumann für Düren sein Debüt in der Ersten Bundesliga.

Er kann das junge Team sicher stabilisieren. Diego Ronconi

Sportlicher Leiter der Baden Volleys

„Er kann das junge Team sicher stabilisieren“, sagt der sportliche Leiter der Volleys, Diego Ronconi: „Er hat zudem eine enorme Präsenz auf dem Feld und ist ein Leader, der uns besser macht.“ Schumann soll auch Cheftrainer Bonelli teilweise unterstützen. In Jens Sandmeier und dem Hachinger Neuzugang haben die Volleys nun zwei erstliga-erfahrene Angreifer am Netz.

„Mit zwei Meisterschaften aus den vergangenen zwei Jahren in der Zweiten Liga Süd haben sie ihre Stärke bereits gezeigt. Zudem habe ich das Gefühl, dass im Verein vieles passt“, erklärte Schumann in der Mitteilung der Volleys.

Nicht nur bei Bonelli herrscht große Freude darüber, dass es gelungen ist, den Routinier nach Karlsruhe zu locken. Zur Erinnerung: Die Badener setzen zumindest im ersten Jahr im Oberhaus auf reine Amateure, heißt: Anders als an den meisten Standorten gibt es nichts zu verdienen.