Hupend und mit Warnblinklicht sind mindestens 200 Autos unterwegs von der Messe Karlsruhe in Rheinstetten durch die westliche Innenstadt zum Zirkel, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Der Autokorso ist in Gruppe zu je 50 Fahrzeugen aufgeteilt.

Mit mehr als 200 Fahrzeugen ist am Sonntagmittag wie geplant um 14 Uhr ein Protest-Autokorso gegen die Corona-Bestimmungen von der Messe Karlsruhe in Rheinstetten zum Zirkel nahe dem Bundesverfassungsgericht gestartet.

Die Fahrt führte über die B 36 in die Karlsruher Innenstadt, zunächst zum Mühlburger Tor zur Kunsthalle, dann durch den Zirkel vorbei an Bundesverfassungsgericht und Schlossvorplatz sowie über die Kriegsstraße und die Brauerstraße wieder zurück Richtung Süden. Auflösen soll sich der Korso auf Höhe der Pulverhausstraße.

An allen neuralgischen Punkten stehen kurz vor dem Start Streifenfahrzeuge der Polizei als Streckenposten. Je ein Begleitfahrzeug der Organisatoren führt die Gruppen von jeweils 50 Autos an, das Ende jedes Pulks bildet ein weiteres Ordnerfahrzeug. Alle Teilnehmer haben Warnwesten als Kennzeichnung in die hinteren Wagentüren geklemmt.

An vielen Autofenstern kleben von innen Slogans und Positionsbestimmungen. „Wir sind Selbstdenker“ steht da zum Beispiel, „Währet den Anfängen“, „Zero Merkel“, „Friede Freiheit Liebe“ oder auf eine Warnweste geschrieben „Wacht auf“. Ein Teilnehmer hat sein Auto mit schwarz-rot-goldenen Minifahnen dekoriert und zieht ein Plakat auf einem Bootsanhänger hinter sich her. Darauf steht: „It’s not the Virus They want control You“, ins Deutsche übersetzt: Sie wollen nicht das Virus kontrollieren, sondern Dich.

Teilnehmer kommen aus größerem Umkreis

Organisiert ist der Anti-Corona-Autokorso von der Initiative „Grundrechte jetzt“ des Rheinstettener Bürgers Klaus Schimmelpfennig. Er hatte angekündigt, dass die Fahrzeugschlange stundenlang unterwegs sein werde. Dem ersten Fahrzeug werde erst nach zwei Stunden das letzte Auto folgen, schätzte er im Vorfeld.

Die Polizei rechnete mit mindestens 300 Fahrzeugen. Die Autokennzeichen verraten das Einzugsgebiet: Calw und der Enzkreis, Wagen aus der Pfalz und Frankreich, Bruchsaler und Rastatter Fahrzeuge und natürlich viele mit den Buchstaben KA für Karlsruhe Stadt und Landkreis sind dabei.

„Wenn sich 300 Teilnehmer hier anschließen, ist das ein Erfolg, bei 500 bin ich sehr zufrieden“, sagte Schimmelpfennig vor dem Start. Er nennt den Korso „eine Solidaritätskundgebung“ mit dem Bundesverfassungsgericht als „Bollwerk gegen mehr Totalitarismus“.

Nur das Bundesverfassungsgericht könne „diesem unsäglichen Spuk der Angstmacherei und Gängelung der Bürger durch die Regierenden ein Ende bereiten“ und „ein baldiges Ende der Suspendierung unserer Grundrechte“ bringen, so der Initiator der Protestfahrt, der in Rheinstetten auch „Abendspaziergänge“ trotz Ausgangssperre organisiert hatte.

Botschaft kommt nur zum Teil an

Um 14.45 Uhr erreicht die erste Gruppe Protestierender hupend und mit Warnblinklicht den Zirkel. Ein Fahrer reckt eine Faust aus dem Fenster, andere winken, eine Beifahrerin lässt eine Wegwerfmaske wie einen Wimpel im Fahrtwind flattern. Zehn Minuten später passiert die zweite Gruppe.

Es geht flüssig, einzelne entgegenkommende Fahrzeuge machen Platz. Passanten warten. Doch an etlichen Menschen am Straßenrand geht die Botschaft vorbei, manche reagieren einfach nur genervt. Eine Frau ist aber auch extra zum Platz der Grundrechte in der Mitte des Zirkels gekommen. Dort erklärt sie Bekannten, dass sie die Anliegen der Protestierenden im Grunde teilt. „Ich kenne auch Menschen, die sich da anschließen, es ist für mich nur nicht der richtige Weg“, sagt sie. Veränderungen möchte sie bewirken, aber auf stillere Weise: „Es muss eine offenere Debatte geben.“