Polizeikontrollen in der City

Corona-Verstöße in Karlsruhe: Hunderte Menschen auf öffentlichen Plätzen ohne Maske und Abstand

Am Mittwochabend hat die Polizei in Karlsruhe über hundert Menschen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung verwarnt. Sie hatten sich zu Hunderten in Gruppen auf öffentlichen Plätzen aufgehalten.