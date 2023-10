Sie gehört zu den beliebtesten Verbrauchermessen der Region: Die offerta in Karlsruhe geht am Samstag in die nächste Runde.

Doch auch auf den Bühnen ist viel geboten, unter anderem jede Menge klassische Musik. Wir stellen eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen vor.

Verbrauchermesse offerta startet in der Messe Karlsruhe

Ganze neun Tage lang wird die Messe Karlsruhe in Rheinstetten, Messeallee 1, zu einer Welt, die es zu entdecken gilt: Von Samstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 5. November, lockt dort die Verbrauchermesse offerta auf 70.000 Quadratmetern mit Informationen und Angeboten.

Im Zentrum stehen traditionell die vier Themenbereiche Freizeit, Bauen, Lifestyle und die Markthalle. Hier stellen etwa 600 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen vor und geben Gelegenheit zu testen, probieren und informieren.

Zur Messe gehört auch ein reichhaltiges Rahmenprogramm, das am ersten Wochenende unter anderem die Kreativ Karlsruhe beinhaltet, die in Halle 3 Trends und Produkte aus den Bereichen Handarbeit und Do it Yourself vorstellt.

Das genaue Programm sowie Tickets gibt es unter www.offerta.de.

Lucas & Arthur Jussen im Festspielhaus Baden-Baden

Zwei Brüder, die das strenge Image der Klassik-Szene gerne einmal ironisch brechen, sind am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr im Baden-Badener Festspielhaus zu Gast.

Die holländischen Pianisten haben eine einzigartige Karriere hinter sich – und spielen in der Kurstadt Stücke von Maurice Ravel, Francis Poulenc und Igor Strawinsky.

Um je 17.40 und 18.20 Uhr findet auf der Ebene 3 ein Einführungsvortrag statt. Karten unter www.festspielhaus.de.

Karlsruher Meisterkonzerte starten in die neue Saison

Ein alter und ein neuer Meister stehen am Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr auf dem Programm der ersten Ausgabe der „Karlsruher Meisterkonzerte“ in dieser Saison.

Der norwegische Violinist Henning Kraggerud, der 2014 gemeinsam mit dem „Sophies Welt“-Autor Jostein Gaarder die musikalische Dichtung „Equinox“ aus der Taufe hob, wird das Stück mit dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie unter Leitung von Benjamin Shwartz präsentieren.

Daneben stehen die „Prager Sinfonie“ und die „Jupitersinfonie“ von Mozart auf dem Plan.

Eine Konzerteinführung gibt es um 18.45 Uhr. Tickets kann man online unter www.karlsruhe-klassik.de erwerben.<

AC/DC-Tribute in der BadnerHalle Rastatt

We Salute You, so heißt eine der bekanntesten AC/DC-Tributebands. Seit 2017 wirbeln die Musiker rund um den britischen Sänger Grant Forster Konzerthäuser und Festival mit aufwendigen Konzerten zu Ehren der Rocklegenden auf, unter anderem mit einer Verstärkerwand, einer originalgetreuen Höllenglocke und einer großen Licht- und Tonanlage.

Am Samstag, 28. Oktober, sind We Salute Your in der BadnerHalle Rastatt, Kapellenstraße 20–22, zu Gast. Start ist um 20.30 Uhr,

Karten gibt es unter www.kulturundveranstaltungen.de.

Premiere „Sonne/Luft“ im Theater Baden-Baden

Eine deutsche Erstaufführung hat am Freitag, 27. Oktober, ab 20 Uhr das Theater Baden-Baden, Goetheplatz 1, zu bieten. Gezeigt wird Elfriede Jelineks neuester Text „Sonne/Luft“ in einer Inszenierung von Damian Popp.

Das Stück handelt von der allgegenwärtigen, allmächtigen Sonne, von der Luft, die überall ist und immer gebraucht wird. Und den Menschen, die zwischen den Elementen und Naturgewalten so tun, als hätten sie die Kontrolle.

Karten gibt es unter www.theater-baden-baden.de.

Konzerte der Philharmonie Baden-Baden im Kurhaus

Zu gleich zwei kostenfreien Konzerten im Weinbrennersaal des Kurhauses Baden-Baden lädt am Wochenende die Philharmonie Baden-Baden.

Unter dem Motto „Der verzauberte See“ sind am Samstag, 28. Oktober, ab 16 Uhr das namensgebende Stück von Anatolij Ljadow sowie weitere Tänze zu hören.

Am Sonntag, 29. Oktober, um 16 Uhr wird unter Dirigent Heiko Mathias Förster das Thema „España“ musikalisch interpretiert. Es gibt Stücke von Enrique Granados, Edward Elgar und Georges Bizet.

Bläserquintett der Münchner Philharmoniker in Bühl

Fünf Holzbläserinnen und Holzbläser der Münchner Philharmoniker sind am Freitag, 27. Oktober, ab 20 Uhr im Bürgerhaus Bühl am Europaplatz zu Gast. Unter dem Titel „Philharmonisches Europa“ gibt das aus allen Ecken der Welt stammende Quintett Stücke von Maurice Ravel, Carl Nielsen und Joseph Haydn zum Besten und deckt damit musikalisch Länder wie Österreich, Ungarn, Italien, Frankreich und Dänemark ab.

Tickets für das Konzert gibt es online unter www.reservix.de.

Irish-Folk-Musik in der Kulturhalle Remchingen

Mit dem vielversprechenden Titel „Seven Drunken Nights“, also „sieben betrunkene Nächte“ kommt am Samstag, 28. Oktober, ab 20 Uhr eine besondere Show in die Kulturhalle Remchingen, Hauptstraße 115.

„The Story Of The Dubliners“ erzählt die 50 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte der legendären irischen Band. Um das möglichst authentisch rüberzubringen, steht eine neunköpfige Band auf der Bühne und erzählt musikalisch, wie alles begann, damals im Jahre 1962 im O’ Donoghue’s Pub.

Karten für die Show sowie weitere Infos unter www.kulturhalle-remchingen.de.