150 Jahre alt ist das Vierordtbad in Karlsruhe. Wie sich das altehrwürdige Gebäude zur Wellness-Oase entwickelt hat und warum es beinahe eine Markthalle geworden wäre.

20 Pfennig kostete früher eine Wannenfüllung zur viel genutzten Körperreinigung im Karlsruher Vierordtbad. Denn viele Wohnungen hatten zu dieser Zeit keine Badezimmer. Sparfüchse konnten sogar für zehn Pfennige eine „zweite Füllung“, also die Brühe der Vorgänger nutzen.

In gewisser Weise spiegelt die Geschichte des Vierordtbads auch den Wandel der Gesellschaft: von einer städtischen Badeanstalt hin zur Wellness-Oase. „Karlsruhe kann stolz darauf sein, solch eine renommierte Therme zu haben“, sagt der Karlsruher Bäderchef Oliver Sternagel über das Vierordtbad, welches jetzt sein 150-jähriges Bestehen feiert.

Den Charme und seinen historischen Flair hat sich das Bad bewahrt. 1867 stiftete der Bankier Heinrich Vierordt der Stadt Karlsruhe 60.000 Gulden für eine neue Markthalle. Doch die Marktfrauen wollten ihre Ware lieber weiterhin auf der Straße verkaufen. So wurde stattdessen ein Bad gebaut und nach seinem Stifter benannt.

Bei der Eröffnung waren die Bäder streng nach Geschlecht getrennt

Die von Josef Durm entworfenen Gebäude grenzten an den Stadtgarten und wurden in nur zweieinhalb Jahren gebaut. Bei der Eröffnung 1873 waren die Wannenbäder streng nach Geschlechtern getrennt.

Dampfbäder und die Kurabteilung rundeten schon damals das Angebot der heutigen Therme ab. Mittelpunkt der Anlage war von Anfang an die majestätische Rotunde mit dem eindrucksvollen Kuppeldach. Wenig später wurde eine große Schwimmhalle errichtet sowie eine neue Kurabteilung mit Warm- und Kaltwasserbecken und 40 auf zwei Geschosse verteilte Auskleide- und Ruhezellen.

Um heutigen Ansprüchen einer attraktiven Wellnesslandschaft zu genügen, wurde die Anlage von 2017 bis 2021 umgebaut und technisch auf den neusten Stand gebracht.

Vierordtbad Adresse: Ettlinger Straße 4, 76137 Karlsruhe. Öffnungszeiten: Montag 14 bis 23 Uhr; Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 23 Uhr; Mittwoch Frauentag (außer feiertags), 10 bis 23 Uhr; Samstag 10 bis 22 Uhr; Sonntag 10 bis 20 Uhr. Kontakt: Telefon (07 21) 1 33 52 25, E-Mail vierordtbad@ka-baeder.de.

„Wir haben Gäste ab 18 Jahren aus allen Altersgruppen. Besonders beliebt ist derzeit unser Sole-Außenbecken mit Lithium-Salz Aufgüssen. Man sagt ihm verjüngende Eigenschaften zu. Wenn Sie zehnmal ins Sole-Becken steigen, werden sie wieder eingeschult“, scherzt Sternagel.

Das Vierordtbad sei wirklich ein „ausgezeichnetes“ Juwel im Herzen der Stadt, so der Chef. Die Therme ist unter anderem mit fünf Sternen als Wohlfühlbad zertifiziert. Derzeit arbeiten 15 Festangestellte sowie weitere Aushilfen im Vierordtbad.

Neben dem Ambiente locken das Dampfbad mit Original Majolika-Fließen, die große Schwimmhalle, in der die Besucher textilfrei schwimmen dürfen sowie die Rotunde, in der momentan die multimediale 360-Grad-Live-Show „Sounds of life“ zu erleben ist.

Etwa 100.000 Menschen besuchen das Vierordtbad im Durschnitt jährlich. Oliver Sternagel

Karlsruher Bäderchef

„Wir haben innen alles top neu renoviert. Die große Saunaanlage bietet mit dem Badehaus, den Außenbereichen und der im Haus gelegenen Massagepraxis Christian Konz ein perfektes Zusammenspiel von Wärme, Wasser und Wohlbefinden“, erläutert Sternagel.

Den Gästen werden Massage-, Shiatsu-, Kosmetik- und Physioanwendungen sowie Wohlfühlevents geboten. Unterschiedliche Ruhebereiche sowie der Meditationshof sorgen für Entspannung.

„Da die Menschen immer älter werden, liegt der Fokus auf der Erhaltung der Gesundheit sowie der Prävention. Etwa 100.000 Menschen besuchen das Vierordtbad im Durchschnitt jährlich“, berichtet Sternagel.

Vierordtbad in Karlsruhe wird 150: Das ist während der Jubiläumswoche geboten

Vom 11. bis 17. September gibt es während der Jubiläumswoche zahlreiche Angebote: Montag und Dienstag erhalten Besucher ganztags 15 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis und im Bistro.

Zudem wird am Montag die Jubiläumsausstellung „Karlsruher Ansichten“ mit Werken des Karlsruher Künstlers Tom Boller eröffnet. Am Mittwoch (Frauentag) können von 18 bis 20 Uhr zusätzlich kostenfrei Klangmeditation, Traumreisen und Aqua-Yoga genossen werden.

Cocktails und akustische Live-Gitarrenmusik von Jan Luka Brakert gibt es am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr im Meditationshof. Am Freitag lädt die Mitternachtssauna bis 1 Uhr morgens mit speziellen Aufgüssen ein.

Und am Wochenende, 16. und 17. September, veranstaltet die Therme die Jubiläumsedition der multimedialen Show „Sounds of Life“ des Karlsruher Komponisten Kris Felix Bauer.

Jeden Gast erwartet zudem beim Besuch eine kleine Überraschung. Die Gastronomie sowie die Massagepraxis unterbreiten ebenfalls spezielle Offerten – allerdings nicht mehr für 20 oder zehn Pfennig.