Das Wochenende bietet Fools Garden und jede Menge Klassik

Mozart, Purcell, Händel - Freunde klassischer Komponisten finden am Wochenende gleich mehrere gute Veranstaltungen. Und auch das Atoll-Festival in Karlsruhe geht spektakulär weiter.

Klassikfans und Familien können sich an diesem Wochenende zwischen gleich mehreren besonderen Konzerten entscheiden. Doch auch in Sachen Theater und Zirkus ist was los. Wir stellen eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen zwischen Freitag und Sonntag vor.

Fools Garden treten in ihrer Heimatstadt Pforzheim auf

„I wonder how, I wonder why, yesterday you told me ’bout the blue blue sky“ – es gibt wohl wenige Menschen in Deutschland, die nicht wissen, wie der Text dieses Liedes weitergeht.

Mit ihrem Hit „Lemon Tree“ schuf die aus Pforzheim stammende Band Fools Garden 1995 einen Welthit. Nun sind die Musiker in ihrer Heimatstadt zu sehen.

Am Samstag, 23. September, tritt die Band ab 20 Uhr im Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, auf.

Tickets für das Konzert gibt es online unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Endspurt beim Atoll-Festival in Karlsruhe

Auch an seinem zweiten und letzten Wochenende hat das Atoll-Festival viel zu bieten. Das Zirkusfestival, das in diesem Jahr zum achten Mal im Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35, stattfindet, verbindet Artistik mit Elementen des Theaters und des Tanzes.

Zu sehen ist unter anderem am Freitag, 22. September, um 19 Uhr die schwedische Truppe Circus I Love You mit ihrem Programm „I Love You Two“ im Zelt im Otto-Dullenkopf-Park. Ein weiterer Auftritt der Schweden ist am Samstag, 23. September, um 16.30 Uhr.

Auch eine Uraufführung gibt es beim Atoll: Die Berliner Zirkuskünstlerin Romy Seibt zeigt am Donnerstag, 21., und Freitag, 22. September, jeweils um 19.30 Uhr im kleinen Saal ihr Stück „How to Island“ über das Loslassen und Weiterziehen.

Tickets kann man unter www.atoll-festival.de kaufen.

Festliche Serenaden im Schloss Favorite Rastatt

„Britisch – deutsch“ lautet der Titel der nächsten Ausgabe der „Festlichen Serenaden“, die am Wochenende wieder klassische Musik ins Schloss Favorite in Rastatt-Förch bringen.

Am Freitag, 22., und Samstag, 23. September, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 24. September, um 19 Uhr spielen die Musikerinnen und Musiker in historischen Kostümen vor dem prächtigen barocken Ambiente der Sala terrena Musik von Henry Purcell, William Hayes, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel und Johann Joachim Quantz.

Tickets gibt es unter www.festliche-serenaden.de.

„Die Zauberflöte“ für Familien im Kurhaus Baden-Baden

Eigentlich waren alle Tickets für den Auftritt des Figurentheaters Künster aus Mayen im Baden-Badener Kurhaus, Kaiserallee 1, schon ausverkauft.

Nun bietet das Theater am Sonntag, 24. September, um 16.30 Uhr eine weitere Vorstellung der „Zauberflöte“ an. Das für Familien mit Kindern bis zwölf Jahre konzipierte Stück erzählt die Geschichte um Tamino, Pamina und der Königin der Nacht als musikalisches Figurenspiel.

Tickets unter www.badenbadenevents.de.

„Unter meinem Bett“ lockt Familien ins Substage Karlsruhe

Unter Familien mit Kindern gehört sie zum Standard: Die Albumserie „Unter meinem Bett“ vereint selbst geschriebene Kinderlieder von deutschsprachigen Liedermachern und Bands.

Am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr ist „Unter meinem Bett“ live im Karlsruher Substage, Alter Schlachthof 19, zu sehen. Unter anderem dabei: Lisa Bassenge, Cäthe sowie Belinda und Bernd Begemann als Moderatoren.

Tickets: substage.de.

Philharmonie Baden-Baden spielt im Kurhaus

„Nördliche Brise“ ist der Titel eines Konzerts, das die Philharmonie Baden-Baden am Sonntag, 24. September, um 16 Uhr im Kurhaus, Kaiserallee 1, spielt.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten unter anderem Werke von Johan Svendsen, Edvard Grieg und Jean Sibelius. Dirigent ist Heiko Mathias Förster, der auch Gedanken zur Musik formulieren wird. Der Eintritt ist frei.

Theater Pforzheim lädt zur Eröffnungsgala

Eine exklusive Vorschau auf die kommende Spielzeit ist am Sonntag, 24. September, ab 19 Uhr Teil der großen Eröffnungsgala im Theater Pforzheim, Am Waisenhausplatz 5.

Die Ensemblemitglieder, der Chor und die Badische Philharmonie Pforzheim präsentieren Highlights aus vielen Produktionen. Durch den Abend führen Intendant Markus Hertel und Schauspieldirektor Andreas Frane.

Karten gibt es online unter www.theater-pforzheim.de.