Die Region bietet an diesem Wochenende jede Menge Bühnenkunst

Wer sich auf die Wandersaison freut, sollte Bad Herrenalb besuchen. Für tolle Auftritte ist man in Karlsruhe und Pforzheim richtig. Acht Tipps für Unternehmungslustige.

Was von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Mai, los ist

Ein Gospelchor aus Norwegen und eine Zirkustruppe aus Australien sind dieses Wochenende unter anderem auf den Bühnen in der Region zu sehen.

Aber auch Fans von Klassik, Zauberei und Comedy kommen auf ihre Kosten.

Wir stellen die spannendsten Veranstaltungen vor.

Alter Schlachthof in Karlsruhe feiert „Ausgeschlachtet“

Im Jahr 2006 verwandelte sich der ehemalige Schlachthof im Karlsruher Osten in ein Areal der Kultur und Kreativwirtschaft. Wie dort der aktuelle Stand ist, können Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 14. Mai, bei „Ausgeschlachtet“ erleben, dem Tag der offenen Tür, der dort nach drei Jahren Pause wieder gefeiert wird.

Von 11 bis 18 Uhr haben die kreativen Köpfe auf dem Gelände ihre Ateliers, Bühnen, Büros und Werkstätten geöffnet, um sich und ihre Arbeit zu präsentieren.

Den Flyer mit allen Teilnehmenden mit ihren Angeboten und Mitmachprogramm finden Interessierte online unter www.ausgeschlachtet.org.

Artistik-Kompanie Circa tritt im Karlsruher Tollhaus auf

Sie kommen aus dem australischen Brisbane und gehören zu den führenden Zirkusgruppen der Welt: Am Wochenende sind die zehn Artistinnen und Artisten der Kompanie Circa im Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35, zu Besuch.

Die Gruppe rund um Zirkusvisionär Yaron Lifschitz zeigt am Freitag, 12. Mai, und Samstag, 13. Mai, um jeweils 20 Uhr sowie am Sonntag, 14. Mai, um 19 Uhr ihr Programm „Humans 2.0“.

Karten für die Aufführungen unter www.tollhaus.de.

Oslo Gospel Choir besucht die Karlsruher Schwarzwaldhalle

Seit 35 Jahren begeistert der Oslo Gospel Choir sein Publikum. Der norwegische Ausnahmechor bietet bei seinen Auftritten eine Reise durch die Gospelmusik, die von energiegeladenen Uptempo-Nummern bis zu berührenden Balladen reicht.

Am Sonntag, 14. Mai, sind die Sängerinnen und Sänger ab 18 Uhr in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe, Festplatz 5, zu sehen.

Tickets für das Konzert gibt es unter www.gospel.de.

„Inspiration Antike“ im CongressCentrum Pforzheim

Zu seinem 5. Abonnementkonzert lädt am Sonntag, 14. Mai, um 19 Uhr das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim.

Im CongressCentrum Pforzheim (CCP) gibt es dann auch für Nicht-Abonnenten unter dem Motto „Inspiration Antike“ Stücke von Franzosen und Wahl-Franzosen wie Camille Saint-Saëns, Claude Debussy oder Igor Stravinsky zu hören.

Karten für die Veranstaltung gibt es unter www.reservix.de.

Rolf Miller im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld

Elegant stolpernd den Elefanten im Raum zu umgehen und zu wichtigen Themen alles und dabei garantiert nichts sagen – das sollte Rolf Miller mit seinem neuen Programm „Wenn nicht wann, dann jetzt!“ ebenso gut gelingen, wie bei seinen früheren Auftritten.

Wie virtuos er dabei vorgeht, ist am Sonntag, 14. Mai, ab 20 Uhr im Großen Saal des Pforzheimer Kulturhauses Osterfeld, Osterfeldstraße 12, zu sehen.

Tickets unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Peter Valance zaubert in der Kulturhalle Remchingen

Eine Kombination aus spektakulären Großillusionen, mitreißender Comedy-Zauberei und magischer Interaktion gibt es am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr in der Kulturhalle Remchingen, Hauptstraße 115, zu sehen.

Dort tritt Peter Valence, seines Zeichens Magier und Illusionist der Spitzenklasse, mit seiner neuen Show „Supermagic“ auf.

Tickets gibt es unter www.kulturhalle-remchingen.de.

Oropax bringen ihr Chaos-Theater nach Gaggenau

Die selbst ernannten Extremkomiker von Oropax sind am Donnerstag, 11. Mai, sowie Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr auf der klag-Bühne, Luisenstraße 17, in Gaggenau zu Gast. In ihrer Show „Experimental“ mischen die beiden ihre neuesten Ideen mit noch neueren Einfällen.

Tickets für das Chaos-Theater gibt unter www.reservix.de. Ein weiterer Auftritt am Samstag ist bereits ausverkauft.

Bad Herrenalb lädt zur 1. Outdoormesse

Am Sonntag, 14. Mai, startet im ganzen Schwarzwald die Wandersaison. Ein Ereignis, das in Bad Herrenalb mit der 1. Outdoor-Messe Bad Herrenalb gefeiert wird.

Die zweitägige Messe mit Rahmenprogramm auf dem Rathausplatz startet am Samstag, 13. Mai. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Sonntag ist zudem verkaufsoffen.

Infos gibt es online unter www.badherrenalb.de.