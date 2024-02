Die Ettlinger Innenstadt verwandelt sich am Rosenmontag in ein Meer aus Konfetti, bunten Kostümen und guter Laune. 78 Fastnachtsgruppen sind beim Umzug dabei.

Schon weit vor 14.11 Uhr ist die Vorfreude in der Ettlinger Innenstadt deutlich spürbar. Nahezu an jeder Ecke tönt Partymusik aus Lautsprechern, während sich die Hästräger zur Aufstellung formieren und sich Zuschauer die besten Plätze an der Umzugsstrecke sichern.

So wie Familie Wolf aus Ettlingen, die sich in der Nähe der Friedrichsbrücke aufgestellt hat. „Wir sind jedes Jahr beim Ettlinger Umzug dabei“, sagt Bianca Wolf. Vor allem die verschiedenen Masken und Hexen haben es ihr, Tochter Emilia (10) und Oma Margarete angetan.

Keine Angst? Emilia winkt ab. Sie ist schon von klein auf bei Umzügen dabei. Und außerdem hat ihre Mutter einen Trick parat. „Immer auf die Hände und Schuhe schauen. Dann sieht man, ob eine Frau oder ein Mann unter der Maske steckt“, erklärt sie.

Auch Gruppe aus Ettlingens Partnerstadt Clevedon ist dabei

Denn Frauen seien im Häs normalerweise nicht so wild. Emilia hofft außerdem auf viel Süßes. „In Schöllbronn habe ich 1,5 Kilo gesammelt“, erzählt sie stolz. Ob Ettlingen das toppen kann?

In der Schöllbronner Straße formieren sich derweil die rund 78 Umzugsgruppen. Auch dabei: die Men Dip Morris aus Ettlingens englischer Partnerstadt Clevedon. „Wir freuen uns, hier zu sein“, sagt Ian Beadle. In England werde Karneval normalerweise im November gefeiert.

Umso mehr freuen sich die Men Dip Morris jetzt auf den Höhepunkt der Ettlinger Fastnacht. „Man rückt durch den Karneval zusammen. Das hält die Partnerschaft lebendig“, meint Beadle.

Dann geht es endlich los. Angeführt von einem Feuerwehrfahrzeug setzt sich der närrische Lindwurm in Bewegung: von der Schöllbronner Straße über die Pforzheimer Straße und von da in die Kronenstraße, direkt ins Herz der Altstadt.

Hexen treiben ihr Unwesen, stehen aber auch für ein Foto bereit

Ganz vorn, beim Wasener Carneval Club, hat sich auch Bürgermeister Moritz Heidecker (parteilos) eingereiht und bringt reichlich Süßes unters Volk. Mit Bonbons, Lutschern oder Popcorn wird ohnehin nicht gegeizt beim Ettlinger Umzug. Ebenso wenig wie mit Konfetti. Schnell verwandelt sich die Strecke in ein Meer aus weißen Papierschnipseln.

Für gute Stimmung sorgen neben den Fußgruppen auch Guggemusiker wie die Hardtseegugge Ubstadt-Weiher, während verschiedene Hexen – ob die Nebelhexen Straubenhardt oder die Föhrenwaldhexen Forch – ihr Unwesen treiben.

So manches Gesicht wird da bunt bemalt, bei anderen landet Konfetti im Pullover. Aber egal, wie gruselig die Hästräger auch aussehen: Für ein Erinnerungsfoto mit dem Publikum nehmen sich selbst die blutrünstigsten Vertreter gerne Zeit.

Nach mehr als drei Stunden Narri Narro und Helau biegen dann auch die letzten Gruppen von der Schillerstraße in Richtung Stadtzentrum ein. Die Anschlussparty im Narrendorf auf dem Marktplatz hat da schon längst begonnen.

Positiv ist dann auch das Fazit der Polizei. Sie spricht von einem „sehr friedlichen Umzug“. Wenige leichte Körperverletzungen und ein paar betrunkene Jugendliche habe es gegeben. „Aber bei geschätzt 17.000 Besuchern nichts Weltbewegendes“, sagt der Polizeisprecher.

Auch, weil viel Präsenz gezeigt wurde: Neben der Polizei und privater Security waren auch das Rote Kreuz sowie Jugendschutzteams entlang der Strecke im Einsatz.